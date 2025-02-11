Fenerbahçe’den Son Gün Brezilyalı Hamlesi

TRANSFER DÖNEMİ SONA ERİYOR

Süper Lig’de 13 Ocak’ta başlayan devre arası transfer dönemi bugün son buluyor. Bu süreçte, kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, önemli isimlerle anlaşma sağladı. Milan Skriniar, Anderson Talisca, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic gibi oyuncuları transfer eden Fenerbahçe, günün sonuna yaklaşırken bir hamle daha yapıyor.

BREZİLYALI YETENEK KADRODA

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Brezilyalı kulu transfer etti. Bu isimle birlikte, takımın kadrosu daha da güçleniyor. Transfer dönemi boyunca gerçekleştirdiği anlaşmalar, Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefini daha da olumlu etkiliyor.