Fenerbahçe’den Suç Duyurusu Açıklandı

GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılmasıyla alakalı olarak sarı-lacivertli kulüp, görüntülerin tamamının kamuoyuna sunulmasını istedi. Yapılan resmi açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir” denildi.

MANİPÜLASYON VE HUKUKİ SÜÇLER

Açıklama devamında, “Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır” ifadeleri yer aldı. Bu durumu gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

TAM GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASI

Ayrıca, açıklamanın yapıldığı anda, gerçeklerin ortaya çıkması amacıyla söz konusu ziyarete dair girişten çıkışa kadar olan tüm kayıtların kesintisiz olarak yayınlanmasına onay verildiği de vurgulandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, “Kendilerine ‘Fenerbahçe Derneği’ adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz” sözleriyle durumu değerlendirdi.