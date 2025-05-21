Fenerbahçe’den Suç Duyurusu Yapıldı

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİNİN SIZDIRILMASI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılması olayında, sarı-lacivertli kulüp görüntülerin tümünün yayınlanmasını talep ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

MANİPÜLASYON ÇABASI VE HUKUKİ SÜREÇ

Açıklamada, “Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır” şeklinde belirtildi. Ayrıca, bu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI AMACIYLA YAYINLAMA ONAYI

Açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, ziyaret ile ilgili girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz bir şekilde yayınlanmasına onay verildiği kamuoyuna duyuruldu. “Kendilerine ‘Fenerbahçe Derneği’ adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz” denildi.