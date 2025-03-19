Fenerbahçe’den TFF’ye Erteleme Talebi

MİLLİ ARA SONRASI SORUNLAR

Süper Lig’de en son Samsunspor karşılaşmasında 2 puan bırakmış olan Fenerbahçe, milli ara sonrası sıkıntılarla karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun oyun sisteminin iki önemli parçası olan Amrabat ve Youssef En-Nesyri’nin, 22 Mart ve 26 Mart tarihlerinde Fas Milli Takımı’yla önemli maçlarda görev alacağını öğreniyor. 26 Mart’ta oynanacak Tanzanya maçı, Türkiye saati ile 00.30’da başlayacak.

Fenerbahçe’nin iki Faslı futbolcusu, gece geç saatlerde Türkiye’ye dönüş yapmak için yola çıkacak. Bu dönemde dinlenme fırsatı bulamayacakları için, yıldız oyuncuların çarşamba akşamı veya perşembe günü Türkiye’ye geri dönmeleri bekleniyor. Rangers maçları ve Samsunspor mücadelesinin ardından yorgun düşen sarı-lacivertli oyuncuların, milli takımlarında karşılaşmalarla birlikte uçak yolculuğu yüzünden dinlenemeyecek olmaları, teknik direktör Mourinho’nun aklında soru işaretlerine yol açıyor.

Bu eksiklikler nedeniyle Fenerbahçe’nin kadrosunda değişiklik yapması gerekecek. Portekizli hoca, Bodrum deplasmanı için takım içinden alternatif isimler hazırlamakla meşgul. Ayrıca, Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncunun dönüş süreci ve dinlenme zamanının yetersizliği sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak, maçın ileri bir tarihe alınmasını talep ediyor.