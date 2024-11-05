Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a Yanıt

SAMSUNSPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor’da, başkan Yüksel Yıldırım’ın ifadeleri sonrasında Fenerbahçe’den yanıt geldi. Sarı-lacivertli kulüp, konuya dair yaptığı açıklamada, “Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE’DEN TEPKİ

Fenerbahçe’nin bu açıklaması, Samsunspor başkanının sürekli yaptıkları açıklamalara bir tepki niteliği taşıyor. Bu durum, özellikle iki kulüp arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde dikkat çekiyor. Her iki tarafın da bu gibi durumlara nasıl yaklaşacağı, ilerleyen günlerde daha fazla gündeme gelebilir.