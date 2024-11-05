More
Spor

Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a Yanıt

fenerbahce-den-yuksel-yildirim-a-yanit

SAMSUNSPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor’da, başkan Yüksel Yıldırım’ın ifadeleri sonrasında Fenerbahçe’den yanıt geldi. Sarı-lacivertli kulüp, konuya dair yaptığı açıklamada, “Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE’DEN TEPKİ

Fenerbahçe’nin bu açıklaması, Samsunspor başkanının sürekli yaptıkları açıklamalara bir tepki niteliği taşıyor. Bu durum, özellikle iki kulüp arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde dikkat çekiyor. Her iki tarafın da bu gibi durumlara nasıl yaklaşacağı, ilerleyen günlerde daha fazla gündeme gelebilir.

ÖNEMLİ

Gündem

Ebru Güneş’e 69 Milyon TL İddiası Yalanlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Güneş'e ödenen ücretin 69 milyon lira değil, KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira olduğunu açıkladı.
Gündem

Sakarya’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adapazarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.