Fenerbahçe, Devler Ligi’nden elendi

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta evinde golsüz berabere kalarak, Portekiz’deki ikinci mücadelede kalesinde gördüğü gol sonrası pozisyon üretme konusunda zorlandı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine neden oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024-2025 sezonunda uygulanmaya başlanacak lig aşamasına kalma şansı bulamadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarındaki Süper Lig şampiyonlukları ile Devler Ligi bileti kazanmalarına rağmen, UEFA’nın ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezaları nedeniyle bu organizasyonda yer alamadı. Cezalarının ardından Fenerbahçe, 2015 yılında Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’te Lille’e elenerek, Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye devam etti. Sarı-lacivertlilerin Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyondaki hasreti 17 yıla ulaştı.

EUROPA LİGİ’NDE BAŞARILI SEZONLAR

Bu sezon, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Hollanda’nın Feyenoord takımını 1-2 ve 5-2’lik skorlarla eleyerek play-off turuna yükseldi. Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, evindeki ilk maçta golsüz berabere kalırken, deplasmanda mağlizl oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında Haziran 2009’dan bu yana 8 sezon yer alarak, 7 sezonda üst tura çıkma başarısı gösterdi. 4 kez grup lideri oldu. Geçtiğimiz sezon, uygulanan lig aşamasında ilk 24’te yer alarak play-off turuna yükseldi fakat kupaya son 16 turunda veda etti. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda yarı finalde Benfica’ya elenerek final şansını kaybetti.