Fenerbahçe, Devler Ligi’ne Veda Etti

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı ve maçtan 1-0 yenik ayrıldı. İlk maçta evinde golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçta ilk yarıda kalesinde gördüğü golle beraber pozisyon üretmekte zorlandı ve sahadan 1-0’lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine neden oldu. Sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi’nin lig aşamasından devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA’nın 2024-2025 sezonu başında devreye soktuğu lig aşamasına katılma şansını kaybetti. Sarı-lacivertliler, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig’de şampiyon olmasına rağmen, UEFA’dan “2 yıl Avrupa kupalarından men” cezaları aldı. Bu cezaların ardından, Fenerbahçe 2015’te Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’te Lille’e elenerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Kulüp, Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yer alma hasretini 17 yıla taşıdı.

AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Fenerbahçe, Haziran 2009’da statüsü değişen UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 sezon mücadele etti. Bu süreçte sarı-lacivertliler, 7 sezon boyunca bir üst tura yükselme başarısı gösterdi ve 4 kez grup lideri oldu. Geçtiğimiz sezon uygulanan lig aşamasında da ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna ilerleyen Fenerbahçe, bu kupaya son 16 turunda veda etti. Kulüp, en başarılı sezonu olan 2012-2013’te yarı finale çıkarak Benfica’ya elenerek final şansını kaybetti.