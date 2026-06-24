Fenerbahçe, yeni transferi Diego Carlos’un sağlık kontrolü sürecinde yaşanan aksaklığa ilişkin resmi açıklama yaptı. Kulüp, Brezilyalı stoperin kendisine iletilen programa uygun hareket etmediğini duyurdu. Oyuncuyla temas kurma çabaları sürüyor. Durumun netleştirilmesi için girişimler devam ediyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDE PROGRAM AKSADI

Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun sağlık kontrolünde yer almadığını bildirdi. Kendisine bildirilen programa uyulmadığı kaydedildi. Diego Carlos ile irtibat kesilmedi.

SÜREÇ KOORDİNASYON HALİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediliyor. Futbol Direktörü Oğuz Çetin süreci koordine ediyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.