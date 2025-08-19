Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi Getirdi!

FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Trendyol Süper Lig’e bir puanla başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, büyük bir sürprize imza attı. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için bir süredir Salzburg ile anlaşmaya çalışıyordu. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Pazar günü Almanya’nın Münih şehrine giderek oradan Salzburg’a geçti ve görüşmeleri yürüttü. Sarı-lacivertliler, Benfica maçının saatleri yaklaşırken hem kulüp hem de oyuncuyla bir anlaşmaya vardı.

DORGILES NENE İSTANBUL’DA

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 civarında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili yıldız futbolcu, kendisi için hazırlanan özel bir araçla havalimanından ayrıldı ve otele gitti. Nene’nin, kısa bir süre içinde sağlık kontrolünden geçerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

NENE’NİN PERFORMANSI

Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistle performans gösterdi. Nene, Salzburg’da toplamda 87 maçta oynayarak 22 gol ve 14 asistlik bir grafik elde etti.