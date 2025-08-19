Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE, DORGELLES NENE’Yİ KADROSUNA KATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’e 1 puanla başlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Gece yarısı sarı-lacivertliler, önemli bir sürprize imza atarak Dorgeles Nene’yi transfer etti. Transfer dönemi boyunca aktif olan Fenerbahçe, bu için Salzburg ile uzun süreli görüşmeler yürütmüştü.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜLDÜ

Pazar günü Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Almanya’nın Münih kentine gittikten sonra Salzburg’a geçti. Burada yaptığı görüşmeler sonucunda, Benfica maçına saatler kala hem kulüp hem de oyuncu ile anlaşma sağlandı.

NENE İSTANBUL’A ULAŞTI

Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi gece yarısı saat 02.00 sularında Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili futbolcu, kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı ve otele geçiş yaptı. Kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor.

NENE’Yİ SALZBURG’DAN CİDDİ PERFORMANS

2021 yılında Salzburg’un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Nene, Salzburg’da toplam 87 maça çıkarak 22 gol ve 14 asistlik bir performans ortaya koydu.