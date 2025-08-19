Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi Kadrosuna Katıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’e 1 puanla başlaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak olmasıyla dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için Avusturya’nın Salzburg kulübüyle uzun süredir görüşmeler yapıyordu.

Futbol Direktörü Devin Özek Almanya’da Görüşmeler Yürüttü

Pazar günü Almanya’nın Münih kentine seyahat eden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, burada Salzburg kulübüyle görüşmeleri sürdürdü. Transfer için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertliler, Benfica ile oynayacakları maçın öncesinde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Dorgeles Nene Gece Yarısı İstanbul’a İndi

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne ulaştırdı. Malili yıldız futbolcu, kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrılarak oteline gitti. Nene’nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bu Sezon Performansı ve Geçmişi

Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon şimdilik 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi. Salzburg’da toplamda 87 karşılaşmaya çıkan Nene, 22 gol ve 14 asistlik bir istatistik ortaya koydu.