Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER SÜRECİ

Trendyol Süper Lig’e bir puanla başlamış olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında Benfica ile mücadele edecek Fenerbahçe, gece yarısı dikkat çekici bir gelişmeye imza attı. Transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için bir süredir Salzburg ile yürüttüğü görüşmeleri sonuçlandırdı.

DEVİN ÖZEK’İN GÖRÜŞMELERİ

Pazar günü Almanya’nın Münih şehrine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, ardından Salzburg’a geçerek Avusturya kulübüyle transfer görüşmelerini gerçekleştirdi. Benfica maçı öncesinde hem kulüp hem de oyuncuyla yapılan anlaşmalar sonucunda, sarı-lacivertlilerin transfer için gerekli adımları attığı görüldü.

NENE İSTANBUL’DA

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’nde karşıladı. Malili yıldız futbolcu, kendisi için özel olarak ayarlanan bir araçla havalimanından ayrılarak otele geçti. Nene’nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Fenerbahçe ile sözleşmesini imzalaması bekleniyor.

NENE’NİN PERFORMANSI

Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar farklı kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans gösterdi. Salzburg’da toplamda 87 maçta forma giyen Nene, 22 gol ve 14 asistle dikkat çekici bir grafik ortaya koydu.