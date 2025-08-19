Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

Fenerbahçe’nin Transfer Gelişmeleri

Fenerbahçe, Süper Lig’e 1 puanla başlamasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Benfica ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, transfer döneminin en aktif ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için Salzburg ile yürütülen görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

Almanya’da Görüşmeler Yapıldı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, pazar günü Almanya’nın Münih kentine ulaştı ve sonrasında Salzburg’a geçerek Avusturya kulübü ile transfer için görüşmeleri sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala, hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vararak transfer sürecini sonlandırdı.

Nene’nin İstanbul’a Gelişi

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili oyuncu, kendisi için hazırlanan özel araçla havalimanından ayrıldı ve oteline geçti. Nene’nin kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bu Sezonki Performansı

22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı bir futbolcu olarak bu sezon 10 maça çıktı ve 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi. Salzburg kariyeri boyunca ise toplam 87 kez sahada yer alarak 22 gol ve 14 asistlik başarı gösterdi.