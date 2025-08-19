Fenerbahçe, Dorgeles Nene’yi transfer etti

FENERBAHÇE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Trendyol Süper Lig’e 1 puanla başlangıç yapan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Benfica ile sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, gece yarısı beklenmedik bir atılım gerçekleştirdi. Transfer döneminde hareketli olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için uzun süredir Salzburg ile müzakerelerine devam ediyordu. Devin Özek, bu transferi tamamlamak için Almanya’nın Münih şehrine gitti.

DEVİN ÖZEK SALZBURG’DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Pazar günü Münih’ten Salzburg’a geçiş yapan Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, bu süreçte Avusturya kulübüyle görüşmeleri yürüttü. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile oynanacak maç öncesinde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

NENE GECE YARISI İSTANBUL’A ULAŞTI

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 civarında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili futbolcu, kendisi için ayarlanan özel bir araç ile havalimanından ayrıldı ve otele yöneldi. Dorgeles Nene’nin sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmesini imzalaması bekleniyor.

NENE’NİN SEZON PERFORMANSI

Salzburg tarafından 2021 yılında kadroya katılan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon 10 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Salzburg’da toplam 87 maçta sahne alan Nene, bu süreçte 22 gol ve 14 asistlik bir grafik ortaya koydu.