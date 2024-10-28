“Fenerbahçe Dybala ile Görüşme Yapacak”

DEVRE ARASI TRANSFER HAMLELERİ BAŞLADI

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ali Koç’un liderliğindeki yönetim, transfer çalışmaları için ilk adımları atmaya başladı. Sarı-lacivertli takım, Arjantinli yıldız oyuncu Paulo Dybala ile ilgileniyor. Transfer sürecinin hangi tarihte başlayacağına dair bilgiler netleşti.

DYBALA İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin Paulo Dybala ile ilgili Roma ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun 21 Kasım’da Roma’dan Florent Ghisolfi ile bir araya geleceği aktarıldı. Bu toplantının ardından Dybala’nın geleceği hakkında kararlar alınabileceği ifade edildi.

AİLE BİR AYRILIK OLASILIĞI YÜKSEK

Paulo Dybala’nın Roma’dan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydediliyor. 30 yaşındaki hücumcu, bu sezon Roma formasıyla 9 maça çıkarken sadece 1 gol kaydedebildi. Dybala’nın Roma ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Dybala, Instituto altyapısından yetişmiş, ardından Palermo ve Juventus’ta forma giymiştir. Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra 2022-2023 sezonunda bedelsiz olarak Roma’ya transfer oldu. Arjantin Millî Takımı’nda da 40 maça çıkarak 4 gol atma başarısı gösterdi.