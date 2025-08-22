Spor

Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Aldı: 22 M EUR

FENERBAHÇE TRANSFERİ TAMAMLADI

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini tamamladı. Meksikalı futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için İstanbul’a gelecek.

KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYON HAKKINDA DETAYLAR

Fenerbahçe, West Ham United’a 2 milyon euro tutarında bir kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca, satın alma opsiyonu 22 milyon euro olarak belirlendi. 27 yaşındaki oyuncu, hem ortasında hem de savunma bölgelerinde görev alabiliyor ve West Ham forması ile iki sezon geçirdi.

MOURINHO’NUN İSTEĞİ

Edson’un, Fenerbahçe’nin orta saha transferinde öncelikli bir aday olduğu ve teknik direktör Mourinho’nun bu yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Ajax döneminde yükselişe geçen Alvarez, Meksika Milli Takımı’nda 97 maçta görev aldı.

