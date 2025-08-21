Fenerbahçe Edson Alvarez’i İmzaladı

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan kulüp, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini alarak 8’inci transferini gerçekleştirdi. West Ham United’dan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a geliyor.

ALVAREZ İSTANBUL’A UĞRUYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgilere göre, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri için İstanbul’a geleceği belirtildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Edson Alvarez, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE OPSİYON DETAYLARI

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendiği biliniyor. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formalarında da görev alan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca 31 maçta sahaya çıkan Alvarez, toplamda 2 bin 3 dakika süre alırken, 1 asistlik katkı sağladı.