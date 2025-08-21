Fenerbahçe Edson Alvarez’i Kaldırdı

Fenerbahçe, yeni bir transferle kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attı. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene gibi isimlerle birlikte, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de alan Fenerbahçe, toplamda sekizinci transferini gerçekleştirdi. West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a geliyor.

İSTANBUL’A GİRİŞ

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a ulaşacak. Ardından Edson Alvarez, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendiği belirtildi. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları giyen yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca tüm kulvarlarda 31 maçta forma giyen Alvarez, toplam 2003 dakika sahada kalarak 1 asistlik katkıda bulundu.