Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Kiraladı

FENERBAHÇE TRANSFERDE BAŞARILI ADIMLAR ATIYOR

Fenerbahçe, transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın bonservisini de alarak 8’inci transferini tamamlamış durumda. Şimdi ise West Ham United’dan kiralamaya aldığı Edson Alvarez ile ilgili bir gelişme yaşanıyor.

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki Edson Alvarez bugün İstanbul’a iniyor. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Oyuncunun kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu koyulduğu öğrenildi.

PİYASASI YÜKSEK

Edson Alvarez’in güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz sezon boyunca tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan yıldız orta saha, 2 bin 3 dakika sahada kalarak 1 asistlik bir skor katkısı yaptı. Fenerbahçe’nin bu transfer hamlesi, kulübün kadrosunu daha da güçlendirmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

