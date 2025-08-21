Fenerbahçe Edson Alvarez’i Kiraladı

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe, yeni transferlerine bir yenisini daha ekleyerek başarılı bir süreci sürdürüyor. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Milan Skriniar’ın bonservisini de alarak 8’inci transferini tamamladı.

ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a geliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, 27 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geliştirken sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE OPSİYON EKLENDİ

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan ve 2 bin 3 dakika sahada kalan 25 milyon euro piyasa değeri olan yıldız orta saha oyuncusu, bu süreçte 1 asistlik bir katkı sağladı.