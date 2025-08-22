Spor

Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Transfer Etti

EDSON ALVAREZ’İN TRANSFERİ TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen gerçekleştirdi. Meksikalı futbolcu, İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından imza atacak.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe, West Ham United’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun satın alma opsiyonu 22 milyon euro olarak belirlendi. Orta saha ve savunma mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Alvarez, West Ham formasıyla 2 sezon geçirdi.

MOURINHO’NUN İSTEĞİ ÜZERİNE TRANSFER

Alvarez’in Fenerbahçe’nin orta saha transferindeki öncelikli tercih olduğu ve Mourinho’nun bu yıldız ismi kadrosunda görmek istediği bildirildi. Ajax döneminde parlayan oyuncu, Meksika Milli Takımı’nda da 97 kez görev aldı.

