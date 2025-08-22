Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Transfer Etti

Spor

Fenerbahçe Edson Alvarez Transferini Tamamladı

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez’in transferini gerçekleştirmiş durumda. Edson, bugün sağlık kontrolü ve imza işlemleri için İstanbul’a gelecek.

Kiralama Bedeli ve Opsiyonu Belirlendi

Fenerbahçe, West Ham United’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olarak belirlendi. Orta saha ve savunma görevlerinde oynayan 27 yaşındaki futbolcu, West Ham formasıyla 2 sezon geçirmişti.

Öncelikli Aday ve Mourinho’nun İsteği

Edson’un Fenerbahçe’nin orta saha transferi için ilk tercihlerden biri olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Mourinho’nun bu yıldızı kadrosunda görmek istediği bildirildi. Ajax döneminde dikkat çeken Alvarez, Meksika Milli Takımı’nda da 97 kez görev almış durumda.

