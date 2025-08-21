Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Transfer Etti

Fenerbahçe, yeni bir transfer daha gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirdi. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kendi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de alarak 8’inci transferini gerçekleştirmiş oldu.

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a geliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgiye göre, 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

TRANSFER SEZONU DETAYLARI

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendi. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları da giymiş olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonda tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Alvarez, toplamda 2003 dakika sahada kalırken, 1 asistlik bir katkı sağladı.