Fenerbahçe Edson Alvarez’i Transfer Etti

Fenerbahçe, bir transferi daha başarıyla sonuçlandırdı. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini alarak 8’inci transferini gerçekleştirmiş oldu. West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a gelmek üzere hareket ediyor.

ALVAREZ’İN GELİŞİ

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, 27 yaşındaki Edson Alvarez, bugün İstanbul’a ulaşacak. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra oyuncu, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund gibi büyük kulüplerde forma giyen Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonu eklendiği belirtiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak görünmekte. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan yetenek, 2 bin 3 dakika süresince sahada kalarak, 1 asistlik başarıya imza attı.