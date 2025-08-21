Fenerbahçe Edson Alvarez’i Transfer Etti

Fenerbahçe, transfer döneminde bir başka önemli hamleye imza attı. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak görev yaptığı Milan Skriniar’ın bonservisini de aldı. Şimdi ise 8’inci transferi olarak West Ham United’tan Edson Alvarez’i satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, 27 yaşındaki Edson Alvarez bugün İstanbul’a gelecek. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu konuldu. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları giymiş olan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak belirleniyor. Geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan yıldız oyuncu, 2 bin 3 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.