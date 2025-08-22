Fenerbahçe, Edson Alvarez’in Transferini Tamamladı

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini tamamladı. Meksikalı futbolcu, bugün sağlık kontrolü ve imza işlemleri için İstanbul’a gelecek.

KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYON DETAYLARI

Fenerbahçe, West Ham United’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Çalışma bitiminde satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Orta saha ve savunma hatlarında görev alabilen 27 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda West Ham forması giyerek lige katkı sağladı.

MOURINHO’NUN İSTEĞİ

Alvarez’in, Fenerbahçe’nin orta saha transferleri arasında en öncelikli isim olduğu ve teknik direktör Mourinho’nun bu oyuncuyu kadrosuna katma isteği duyurulmuştu. Ajax’taki kariyerinde dikkat çekici performans sergileyen Alvarez, Meksika Milli Takımı’nda ise 97 kez forma giymenin gururunu yaşadı.