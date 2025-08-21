Fenerbahçe, Edson Alvarez’le Anlaştı

FENERBAHÇE’DEN BİR TRANSFER DAHA

Fenerbahçe, transfer döneminde bir önemli adım daha attı. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de aldı. Bu doğrultuda, Fenerbahçe toplamda sekizinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

İngiliz kulübü West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a varıyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun duyurusuna göre, 27 yaşındaki futbolcu İstanbul’a ulaştıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendiği bilgisi aktarıldı. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund forması giyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak belirleniyor. Geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde geçiren Alvarez, tüm kulvarlarda 31 maçta sahada yer aldı ve 2003 dakika boyunca mücadele etti. Bu süre zarfında 1 asistle takımına katkı sağladı.