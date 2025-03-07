Fenerbahçe Evinde Rangers’a Mağlup Oldu

Fenerbahçe’nin Avrupa’da Aldığı Kritik Yenilgi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda İskoç ekibi Glasgow Rangers’a 3-1 yenilerek Avrupa’daki tek temsilcimizin önemli bir kayıp yaşamasına neden oldu. 6 Mart 2025 akşamı gerçekleşen bu karşılaşma, sadece Sarı-Lacivertliler’in tur şansını kırmakla kalmayıp, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini de olumsuz etkiledi. Türkiye, Çekya ile 9.’luk yarışı verirken, bu hafta hem Fenerbahçe’nin hem de Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’in kaybetmesi, önemli bir avantajın değerlendirilmemesine yol açtı. Şimdi gözler Glasgow’daki rövanş maçında!

Kadıköy’de Taraftarları Şaşırtan Sonuç

Fenerbahçe, 18 maçlık yenilmezlik serisini Rangers karşısında kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İskoç ekibi, Dessers ve Cerny’nin golleriyle 3-1 öne geçti ve Kadıköy’de taraftarları şaşırttı. Fenerbahçe’nin tek golü Djiku’dan gelirken, maçın ikinci yarısında iki golün VAR’dan döndürülmesi istenilen bir teselli oldu. Ancak bu kayıp, Türkiye’nin ülke puanı için altın değerinde bir galibiyeti kaçırmasına neden oldu. Şimdi tüm umutlar, 13 Mart’ta oynanacak rövanş maçına taşındı.

Çekya da Maçında Başarısız Oldu

Aynı gün, Çekya’nın temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio’ya deplasmanda mağlup oldu. Lazio’nun 9 kişiyle kazandığı bu karşılaşma, Çekya’nın puan almasını engelleyen bir hafta yarattı. Eğer Fenerbahçe, Rangers’ı mağlup edebilseydi, Türkiye ile Çekya arasındaki puanlar eşitlenmiş olacaktı. Ancak her iki ülkenin de puan alamamasıyla bu fark 0.400 olarak kaldı. Sporseverlerin ortak değerlendirmesi ise, “Bu hafta tarihi bir fırsat kaçtı” şeklinde oldu.

Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması Belli Oldu

Avrupa’daki maçların tamamlanmasının ardından, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye 43.500 puanla 10. sırada yer alırken, Çekya 43.900 puan ile 9.’luğu korudu. İşte 7 Mart 2025 itibarıyla ilk 10 sıralaması: