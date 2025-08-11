Fenerbahçe, Feyenoord ile maça çıkacak

FENERBAHÇE, FİNALİSTİ BELİRLEYECEK MAÇ İÇİN HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında, yarın saat 20.00’de Feyenoord ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir araya gelecek. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta rakibine 2-1 kaybettikten sonra, taraftarının önünde bu maçı kazanarak tur biletini almak istiyor. Fenerbahçe, karşılaşmayı iki farklı galibiyetle tamamlarsa turu geçecek. Eğer Fenerbahçe 1 farkla kazanırsa, uzatma dakikalarına geçilecek, eşitlik devam ederse penaltı atışları yapılacak.

MOİRNHOU’DAN BASIN TOPLANTISINDA KESİKLİKLİ AÇIKLAMALAR

Kritik karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. “Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu, hakem performansını nasıl buldu?” soruna Mourinho, “Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında pazar günü Göztepe maçını izledim, hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için” yanıtını verdi.

Mourinho, Türk basınındaki açıklamalar hakkında ise “Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor.” şeklinde görüş belirtti. Tur ihtimalleri hakkında konuşarak, “Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var” ifadesini kullandı.

TARAFTAR ROLÜNÜ UNUTMAYALIM

Mourinho, ilk maç sonrası belirttiği “cehennem” ifadesi hakkında ise, “Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum” dedi.

Mourinho’nun geçiş oyunu ile ilgili söyledikleri ise şöyle: “Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var; herhangi bir hocaya da sorsanız, aynı düşüncede olacaklardır.”

FEYENOORD’U ANALİZ ETTİ

Feyenoord’un ligdeki durumunu değerlendiren Mourinho, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. Ancak bizim için maçın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı yarınki maça verdik” dedi.

Mourinho, hedefinin play-off’a kalmak olduğu ve “Başlangıç için hedefimiz play-off’a kalmak” şeklinde sözler sarf etti. “Önceliğimiz yarınki maç” diyerek, lig aşamasına geçmeden önce eleme turunu geçmelerinin önemine dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Transfer dönemindeki Kerem Aktürkoğlu hakkında ise Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi’ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Ama dediğim gibi, o Benfica’nın oyuncusu” şeklinde açıklamada bulundu.