Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Hollanda’nın Feyenoord takımını 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. İlk maçta 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta etkileyici bir performans sergiledi. Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Duygusal Yoğunluk ve Takımın İnancı

Mourinho, maçın duygusal açıdan yoğun geçtiğini belirtti. “Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular.” ifadelerini kullandı. İkinci golden sonra yenen golün ise maça olan duygusal etkiyi artırdığını ekledi.

Göztepe Maçına Odaklanma Vurgusu

Mourinho, Süper Lig’de karşılaşacakları Göztepe maçına odaklanmaları gerektiğini belirtti. “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil.” dedi ve Göztepe maçı için erteleme talebinin olmadığını dile getirdi. “Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak.” şeklinde konuştu.

Taraftarın Desteği Önemli

Mourinho, taraftarlar hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı. Geçtiğimiz sene olumsuz tepkiler olabileceğini ancak bu sefer farklı bir destek gördüklerini söyledi. “Gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar.” dedi.

Transfer Süreci Hakkında Bilgiler

Mourinho, transfer süreciyle ilgili detaylarıma burada değerlendirdi. Kamuoyuna herhangi bir yorum yapmadığını belirten Mourinho, “Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir.” ifadelerini kullandı. Semedo, Duran ve Skriniar’ın takıma katkısının herkes tarafından görüldüğünü vurguladı.

Feyenoord ile Geçmişteki Başarıları

Mourinho, Feyenoord ile geçmişteki başarılarını paylaştı. “Feyenoord’u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim.” dedi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Kıyaslaması

Mourinho, “Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim.” ifadesiyle konuşmasına devam etti. Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hazır olduklarını belirtti. “Artık dev bir takıma karşı oynayacağız. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Taraftarların Önemi ve Motivasyon

“Bugün belirleyici olan taraftarımızdı.” diyen Mourinho, geçmişteki olumsuzlukların yerini pozitif bir atmosferin aldığını vurguladı.

Göztepe ve Benfica’ya Hazırlık

Mourinho, Göztepe maçı için tek odaklarının bu mücadele olduğunu belirtti. “Tek odağım Göztepe ve sonrasında Benfica maçı.” dedi.

Oyuncuların Performansı ve Atmosfer

Son olarak Mourinho, oyuncularının maçtaki başarılarından dolayı duygularını aktardı. “Taraftarlar da aptal değil ve bunu görüyorlar.” diyerek, karşılıklı destek ve motivasyonun önemine değindi.