Fenerbahçe, Feyenoord’u Yendi

MAÇIN DUYGUSAL YÜKÜ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda’nın Feyenoord takımını 5-2’lik bir skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın duygusal yoğunluğuna dikkat çekti. “Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı” diyerek maçın gidişatını özetledi.

BİRAZ ZORLANACAĞIZ

Göztepe ile oynayacakları Süper Lig maçı hakkında Mourinho, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız” dedi. Maçın zorluğuna dikkat çekerken, bir erteleme talebinin söz konusu olmadığını belirtti. “Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize” diyerek bu konudaki beklentilerini ifade etti.

TAKTİK ANLAYIŞIM VE TARAFTAR DESTEĞİ

Mourinho, taraftarların büyük önemine değinerek, “Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar” dedi. Feyenoord’a karşı geçmişteki başarılarına da vurgu yapan Mourinho, “Feyenoord’u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim” şeklinde konuştu.

TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Tecrübeli teknik direktör, transferle ilgili düşüncelerini de paylaştı. “Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum” diyerek, bu konuda direkt bir talepte bulunmadığını söyledi. Eksik oyunculara dair ise, “Semedo’nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir” dedi.

BASIN TOPLANTISINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Basın toplantısında, Feyenoord karşısındaki deneyimini de paylaşan Mourinho, “Bu tamamen tesadüf. Rotterdam’da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım” dedi. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi arasındaki farklara da değinerek, “Ben, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Ama Avrupa Ligi’nde, o turnuvayı kazanabiliriz” diye ekledi.

TAKIMIN GÜCÜ VE HAZIRLIK

Mourinho, Benfica ile oynayacakları play-off maçı öncesinde, “Bizler hazırız. Herkes istiyor” diyerek, takımına olan güvenini ifade etti. “1-2 oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız” diyerek kadrodaki eksikliklere rağmen olumlu bir yaklaşım benimsedi. Göztepe maçının öncelikli hedef olduğunu vurguladı: “Tek odağım Göztepe ve sonrasında Benfica maçı.”

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Mourinho, taraftarların önemine bir kez daha dikkat çekerek, “Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlar da aptal değil ve bunu görüyorlar” şeklinde sözlerini tamamladı.