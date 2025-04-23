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Fenerbahçe, Filip Kostic ile yollarını ayırdı

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FENERBAHÇE’NİN KOSTİC İÇİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus’tan kiraladığı Filip Kostic’in transferini gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Spor kulislerinde yer alan son haberlere göre, Fenerbahçe, Kostic’in bonservisi için Juventus’a 3 milyon euro’luk bir teklif yaptı.

JUVENTUS’UN BEKLENTİSİ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Filip Kostic için 3 milyon euro’yu ödemek isterken, Juventus’un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yönünde bilgiler mevcut. Fenerbahçe ile Juventus arasındaki iyi ilişkiler ve Kostic’in Fenerbahçe’de kalma isteği, temasların devam etmesini sağlıyor.

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