Fenerbahçe, Filip Kostic ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE’NİN KOSTİC İÇİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus’tan kiraladığı Filip Kostic’in transferini gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Spor kulislerinde yer alan son haberlere göre, Fenerbahçe, Kostic’in bonservisi için Juventus’a 3 milyon euro’luk bir teklif yaptı.

JUVENTUS’UN BEKLENTİSİ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Filip Kostic için 3 milyon euro’yu ödemek isterken, Juventus’un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yönünde bilgiler mevcut. Fenerbahçe ile Juventus arasındaki iyi ilişkiler ve Kostic’in Fenerbahçe’de kalma isteği, temasların devam etmesini sağlıyor.