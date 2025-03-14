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Fenerbahçe Galatasaray Derbisi 2 Nisan’da

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ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Kupası’nın çeyrek final maçlarının programı duyuruldu. Bu kapsamda, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi netleşti. Derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te yapılacak. Tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu zorlu karşılaşmada Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası çeyrek final programı şu şekilde belirlendi:
1 Nisan Salı 20.30: Konyaspor-İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba 17.45: Trabzonspor-Bodrum FK
20.45: Fenerbahçe-Galatasaray
3 Nisan Perşembe 20.30: Beşiktaş-Göztepe

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