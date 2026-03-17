Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 4-1’le Geçti

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE’DEN GOL ŞOV

2025-2026 sezonunun heyecanı Süper Lig’de devam ediyor. Ligin 27. hafta karşılaşmasında, Domenico Tedesco’nun yönetimindeki Fenerbahçe, Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep FK’yı ağırladı. Hakem Kadir Sağlam’ın düdüğüyle başlayan maçta, Fenerbahçe, rakibi Gaziantep FK’yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE, İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru 41. dakikada Dorgeles Nene’nin kaydettiği golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.

EŞİTLİK GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 51. dakikada VAR kontrolünün ardından penaltı kazandı. Bu fırsatı değerlendiren Alexandru Maxim, 52. dakikada topu filelerle buluşturdu ve durum eşitlendi.

FENERBAHÇE, KANTE İLE TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, bu gole karşı hızlıca yanıt vererek 59. dakikada N’Golo Kante’nin ceza sahası dışından attığı golle yeniden öne geçmeyi başardı.

NENE, HAT-TRICK YAPTI

Dorgeles Nene, 68 ve 79. dakikalarda attığı gollerle mükemmel bir performans sergileyerek hat-trick yaptı. Malili forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 9 gol ve 10 asistle dikkat çekti.

ASENSIO’DAN İKİ CRUCİAL ASİST

Fenerbahçe’de Marco Asensio, maçta iki asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Asensio, sarı-lacivertli takım formasıyla resmi maçlarda toplamda 13 gol ve 14 asist sayısına ulaştı.

GAZİANTEP FK’NIN KÖTÜ PERFORMANSI DEVAM EDİYOR

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 60’a çıkardı. Gaziantep FK ise son altı maçında beş puan kaybı yaşadı ve 33 puanda kaldı.

MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ MAÇI

Fenerbahçe, milli aranın ardından Beşiktaş ile bir derbi mücadelesine çıkacakken, Gaziantep FK ise Alanyaspor’u evinde konuk edecek.