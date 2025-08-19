Fenerbahçe Gece Yarısı Nene’yi Getirdi!

SÜPER LİG’DE BEKLENEN TRANSFER

Trendyol Süper Lig’e 1 puanla başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Gece yarısı büyük bir sürpriz yaparak transfer döneminin en aktif ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için Salzburg ile uzun süredir görüşmeler yapıyordu.

FUTBOL DİREKTÖRÜ SALZBURG’DA GÖRÜŞTÜ

Pazar günü Almanya’nın Münih şehrine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, buradan Salzburg’a geçerek Avusturya kulübüyle transfer görüşmelerini yürüttü. Sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağlamayı başardı.

DORGİLES NENE İSTANBUL’DA

Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili futbolcu, kendisi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrılıp otele geçti. Nene’nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANS GRAFİĞİ

Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar farklı kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiliyor. Nene, Salzburg’da toplam 87 maçta oynayarak 22 gol ve 14 asistlik bir istatistik ortaya koydu.