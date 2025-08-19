Fenerbahçe Gece Yarısı Nene’yi Getirdi

FENERBAHÇE’DEN GECE YARISI SÜRPRİZ TRANSFER

Fenerbahçe, Süper Lig’e 1 puanla başlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin en aktif takımlarından biri olarak Dorgeles Nene için Salzburg ile bir süredir devam eden görüşmelerini sürdürüyordu.

DEVRİM ÖZEK İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Pazar günü Almanya’nın Münih şehrine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg’a geçerek görüşmeleri hızlandırdı. Benfica maçı öncesi hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

NENE GECE YARISI İSTANBUL’A ULAŞTI

Fenerbahçe, transferin tamamlanmasının ardından Dorgeles Nene’yi gece yarısı saat 02.00 sularında Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili yetenek, kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrılarak oteline geçti. Kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI VE GELECEĞİ

22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 2021 yılında Salzburg’a katılan Nene, toplamda 87 maçta görev alarak 22 gol ve 14 asistle dikkat çekti.