Fenerbahçe Genel Kurul Tarihi Açıklandı!

FENERBAHTÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe, son zamanlarda oldukça hareketli günler yaşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığı taraftarlarında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu gelişmelerin ardından, aynı gün içinde Kerem Aktürkoğlu’nun transferi duyuruldu. Sarı-lacivertli kulübün milli oyuncuya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Tüm bu sıcak olayların ardından kulüpten önemli bir açıklama geldi.

GENEL KURUL TARİHİ AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. “Katılma hakkı olan üye tam sayısı 49 bin 268’dir” ifadesiyle, kurula katılacak üyelerin sayısı belirtildi.

KATILIM DETAYLARI

Açıklamada belirtilen detaylara göre, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30’da, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi, Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte düzenlenecek. Genel Kurul’a katılacak üyelerin, giriş kartlarını almak için kimlik kartlarıyla başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi. Tüzüğün 28. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e kadar yapılabilecek.