Fenerbahçe Genel Kurulu Eylül’de Yapılacak

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TARİHLERİ

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. Eğer toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul 20-21 Eylül tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacak. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, toplantı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.30’da yapılacak.

KATILIM HAKKI VE ÜYE SAYISI

Açıklamada, genel kurula katılma hakkına sahip olan üye sayısı 49 bin 268 olarak belirtildi. Fenerbahçe’nin bu önemli toplantısında üyelerin katılımı için gerekli şartlar sağlanacak.

SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe’de yeni gelişmeler yaşandı. Mevcut başkan Ali Koç’un, kongre süreci boyunca iletişim çalışmalarını yürütmek için X hesabını kullanacağı açıklandı. Böylece Ali Koç’un seçim destekleme çalışmaları resmen başlamış oldu.