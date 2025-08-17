Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe ligde yeni sezonu resmen başlattı. İlk haftada planlanan Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelendi ve sarı lacivertliler ikinci haftada Göztepe’nin sahasına konuk oldu. Maç, hakem Yasin Kol’un yönetiminde geçti. Sonuçta, mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, sağlık tedbirleri nedeniyle İzmir’e götürülmedi. Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyetin kararıyla kadroda yer almadı. Maçın 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına yöneldi. Karşılaşmada toplamda 3 kırmızı kart gösterildi ve 90+4. dakikada Fenerbahçe, Talisca’nın penaltı vuruşunu kullanarak gol bulma şansını değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin maç boyunca kaydettiği tek isabetli şut, Talisca’nın kullandığı penaltı oldu.

MAÇIN DAKİKALARI

Maç başlangıcıyla birlikte 20. dakikada Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. 40. dakikada Göztepe’den Dennis’e, 42. dakikada ise Fenerbahçe’den Jhon Duran’a sarı kart gösterildi. 43. dakikada Göztepe’den Arda Okan, maça katılan dördüncü futbolcu olarak sarı kart gördü. İlk yarı 45+2’de sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GÖRÜLEN KARTLAR

İkinci devre 53. dakikada Göztepe’den Juan, sarı kart gördü. 59’da Oosterwolde sarı kartla uyarıldı. 61. dakikada Göztepe’den Juan, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İtirazları nedeniyle İsmail Köybaşı da yedek kulübesinden kırmızı kart gördü. 75. dakikada Fenerbahçe’de Semedo ve Duran, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci ile değiştirildi. 85. dakikada Jayden Oosterwolde, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla sahayı terketti. 87’de En-Nesyri yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu. 89’da Göztepe’den Bokele, Talisca’ya yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. 90+3’te Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. 90+4’te Talisca’nın penaltı vuruşu, Fenerbahçe’nin kaçırdığı önemli bir fırsat olarak kayıtlara geçti. 90+6 dakikasında maç sona erdi.

FENERBAHÇE’DE YENİ DÜZEN

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın Feyenoord takımına karşı oynanan ikinci karşılaşmanın kadrosuna göre Süper Lig’deki bu sezon açılışında 1 değişiklikle sahaya çıktı. Kadroda yer almayan Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11’de görev aldı. Ev sahibi Göztepe ise sezonun başlangıcında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2’de 2 peşindeydi. Teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazlasını talep ediyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri