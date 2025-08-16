Fenerbahçe Göztepe ile berabere kaldı

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe’ye konuk oldu. Feyenoord maçı sebebiyle ilk hafta maçını oynayamayan Sarı Lacivertliler, ligdeki açılışını İzmir’de gerçekleştirdi. Mourinho’nun öğrencileri, 3 puan almak amacıyla sahaya çıktı. Geçen maçta iki takım da 10 kişi kalırken, gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe Penaltı Kaçırdı

Maçın son anlarında penaltı kazanan Fenerbahçe, Talisca’nın kaçırmasıyla birlikte 3 puanı İzmir’de bıraktı. Fenerbahçe, rakip kaleye şut atmakta oldukça zorluk çekti ve Göztepe savunmasını 90 dakika boyunca aşamadı.

İki Takım da 10 Kişi Kaldı

Karşılaşmanın 61. dakikasında Göztepe’den Juan, ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Bu durumdan yalnızca 5 dakika sonra İsmail Köybaşı, yedek kulübesinde kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe’de de Jayden Oosterwolde, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Sezon Açılışlarında 67 Maçın 44’ünü Kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde önceki 67 sezonda 44 galibiyet elde etti ve 13 kez berabere kalarak, 10 yenilgi yaşadı. Sezona deplasmanda Göztepe ile çıkış yapacak olan Fenerbahçe, lig tarihinde 23 kez rakip sahada ilk hafta maçları oynadı. Bu maçlarda 9 galibiyet almanın yanı sıra 7’şer beraberlik ve yenilgi ile karşılaştı. Dış sahada oynadığı son 10 açılış maçından 7’sinde puan kaybetti.

Göztepe ile 2. Kez Sezona Başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde ikinci kez ilk maçını Göztepe ile oynamış oldu. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Ayrıca, Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı sonuca ulaşmıştı.