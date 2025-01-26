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Spor

Fenerbahçe-Göztepe Maçı Öncesi Çıkan Arbede

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ARBEDEYA NEDEN OLAN DURUM

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması öncesi, emniyet güçleri ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kadıköy’deki Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek olan maç için İzmir ekibinin taraftarları stadyuma polis eşliğinde giriş yaptı.

TARAFTARLARIN GİRMESİ SIRASINDA YAŞANAN OLAYLAR

Taraftarları taşıyan her otobüs ve midibüste emniyet yetkilileri görev alırken, taraftarların araçlardan inme anında arbede oluştu. Yüzlerini kapatmaya çalışan Göztepe taraftarları, polisler tarafından maskelerini açmaları için uyarıldı. Bu esnada bir polis memurunun yere düştüğü gözlemlendi.

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