Fenerbahçe Göztepe’yi 0-0 Yendi

Fenerbahçe, yeni sezonu ligde açtı. Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelenen Alanyaspor maçı sonrası, ikinci hafta Göztepe deplasmanına gitti. Bu karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti. Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amaçlı İzmir’e götürülmedi. Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Mücadelenin 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına gitti. Maçta toplamda 3 kırmızı kart çıkarılırken, 90+4’te Fenerbahçe, Talisca ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe’nin maç boyunca yaptığı tek isabetli şut, Talisca’nın penaltı atışı oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı.

20′ Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

40′ Göztepe’de Dennis’e sarı kart verildi.

42′ Fenerbahçe’den Jhon Duran sarı kart aldı.

43′ Göztepe’den Arda Okan, maçın dördüncü sarı kartını gördü.

45+2′ İlk yarının sonuna gelindi.

İKİNCİ DEVRE

53′ Göztepe’den Juan sarı kart gördü.

59′ Oosterwolde de sarı kart ile cezalandırıldı.

61′ Göztepe’de Juan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. İtirazlarından dolayı yedek kulübesindeki İsmail Köybaşı da kırmızı kart gördü.

75′ Fenerbahçe’de Semedo ve Duran, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci ile değiştirildi.

85′ Jayden Oosterwolde, ikinci sarı kartın ardından ikinci kırmızı kartını gördü.

87′ En-Nesyri’nin yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

89′ Göztepe’de Bokele, Talisca’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

90+3′ Fenerbahçe, VAR incelemesi sonrası 90+3’te penaltı kazandı.

90+4′ Talisca’nın vuruşu sonrası Fenerbahçe bu penaltıyı kullanamadı.

90+6′ Maç sona erdi.

FENERBAHÇE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile yaptığı ikinci karşılaşmaya göre bu sezonki Süper Lig’deki ilk maçına 1 değişiklikle çıktı. Mert Müldür’ün yerini Yusuf Çiçek aldı ve ilk 11’de yer aldı. Ev sahibi Göztepe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezonu açtı ve 2’de 2 peşinde. Teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazla performans bekliyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri