Fenerbahçe Göztepe’yle 1 Puan Aldı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaştı. İlk haftası Feyenoord maçı yüzünden ertelenen Sarı Lacivertliler, ligdeki ilk maçına Göztepe karşısında çıkmış oldu. Her iki takım da 3 puanı almak için sahada mücadele etti, ancak maçın sonunda gol atılamadı.

PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Talisca’nın penaltıyı kaçırması sonucunda İzmir’de 3 puan elde edemedi.

ŞUT ATMAKTA ZORLANDI

Fenerbahçe, rakip kaleye şut atmakta zorlanarak Göztepe savunması karşısında etkisiz kaldı ve 90 dakika boyunca gol bulamadı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Göztepe’den Juan, ikinci sarı karttan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu durumdan 5 dakika sonra İsmail Köybaşı yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Fenerbahçe’de ise Jayden Oosterwolde 85. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

SEZON AÇILIŞLARINDA 67 MAÇIN 44’ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihindeki 67 sezonun ilk hafta maçlarında 44 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Sezonu Göztepe ile deplasmanda açan Fenerbahçe, tarihte daha önce 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Dış sahadaki son 10 açılış maçında ise 7’sinde puan kaybetti.

GÖZTEPE İLE 2. KEZ SEZONA BAŞLIYOR

Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk maçını 2. defa Göztepe ile oynamış oldu. Daha önce 2017-2018 sezonunun açılışında yine deplasmanda karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Ayrıca Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında aynı deplasman maçını yine Göztepe ile 2-2 berabere tamamlamıştı.