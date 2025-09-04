Fenerbahçe Gündemi Yoğun Şekilde Devam Ediyor

FENERBAHÇE’DE SEÇİM VE TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Fenerbahçe’de seçim süreçleri ile birlikte transfer ve yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli takımda yoğun bir gündem söz konusu ve birçok sıcak gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin merkezinde Aykut Kocaman ve Volkan Demirel yer alıyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ’UN TRANSFER ATAĞI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üst üste transferler yapmaya devam ediyor. Takımın yeni hoca arayışında ise karar aşamasında bulunuyor. Bunun yanı sıra gözler olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda. Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Sadettin Saran, teknik direktörlük pozisyonu için Portekizli Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bu durum, seçim öncesinde Sadettin Saran’ın önemli bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.