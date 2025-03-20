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Fenerbahçe Heung-min Son’u Transfer Ediyor!

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FENERBAHÇE’DEN ŞAŞIRTICI TRANSFER HAMLESİ

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer piyasasında dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın hedeflediği futbolcu ise dünya çapında bir yıldız olan Heung-min Son. Tottenham’dan ayrılmayı düşünen Güney Koreli oyuncu için teknik direktör Jose Mourinho’nun devreye girdiği ve zaferle sonuçlanması için oyuncuyu Süper Lig’e kazandırma çabalarının devam ettiği bildiriliyor. Fenerbahçe taraftarları, bu transferi konuşmaya başlamış durumda!

DÜNYA YILDIZI TRANSFERİ GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ?

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Heung-min Son, 2015 yılından bu yana forma giydiği Tottenham’dan sezon sonunda ayrılmayı planlıyor. Ayrıca Suudi Arabistan takımlarıyla da anılan futbolcunun, Fenerbahçe’nin ciddi ilgisiyle karşı karşıya olduğu görülüyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferi, sezonun en büyük sürprizlerinden biri haline getirebilir!

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