Fenerbahçe İmza Sayısı Açıklandı

Fenerbahçe’de durumlar karışık. Taraftarların Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırması üzerine, kulübün içinden gelen baskılar artıyor. Sabah’ın aktardığına göre; kongre üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyası 5 bin sınırını geçmiş durumda. Eğer bu sayı 8 bine ulaşırsa, Fenerbahçe olağanüstü seçime 1 ay içinde gidecek.

Duyguların yoğunlaştığı Fenerbahçe’de, Ali Koç ve yönetimi olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine sıcak bakıyor. Eylül ayında yapılacak mali genel kurulun, seçimli kongreye dönüştürülmesi planlanıyor.

DAHA ÖNCE İSTİFA ETMEYECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Koç, daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini söylemişti. Ancak yeterli imzanın toplanması durumunda aday olmayacağını da belirtmişti. Başkan Koç, ayrıca teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceklerini ifade etmişti.

ADAYLIK AÇIKLAMALARI YAPILDI

Fenerbahçe’de eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlık için aday olacağını açıklamış durumda.