Fenerbahçe, Jhon Duran İçin 16 Milyon

FENERBAHÇE’DEN YENİ SEZON TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-lacivertli takımın dikkatini çeken son isim, Al-Nassr’ın 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran. Fenerbahçe, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Suudi ekibine resmi teklifini iletti.

TEKLİFİN DETAYLARI VE KİRALAMA BEDELİ

Fenerbahçe’nin yaptığı teklif, Jhon Duran’ın kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsıyor. Toplam teklifin 16 milyon euro olduğu bilgisi ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr’ın Ocak 2025’te Aston Villa’dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç forveti bir yıl boyunca kiralamak istiyor. Bu teklif, Duran’ın 20 milyon euroluk yıllık maaşının yarısını da karşılamayı içeriyor. Ayrıca, Al-Nassr’ın Duran’ın Suudi Arabistan’daki adaptasyon sorunları ve Cristiano Ronaldo ile yaşadığı olası gerilimler nedeniyle kiralama teklifine olumlu yanıt verme olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin bu fırsatı değerlendirerek kadrosunu dünya çapında bir yetenekle güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.