Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ayrıldı

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERİLEN TEKNİK DİREKTÖR İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrılmak üzere havalimanına gitti. Portekizli teknik adamın İstanbul’dan yalnız ayrılması dikkat çekti. İmza için geldiğinde binlerce taraftarın karşıladığı dünyaca ünlü hocanın bu yalnız ayrılışı birçok kişinin ilgisini çekti.

MOULINIO’NUN AYRILIĞINA RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.