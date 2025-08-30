Spor

Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu Gönderdi

fenerbahce-jose-mourinho-yu-gonderdi

JOSE MOURINHO İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrılırken havalimanında görüntülendi. Dünyaca ünlü Portekizli hoca, imza için geldiğinde binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Ancak ayrılışı sırasında yalnız olması dikkat çekti.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını resmi bir açıklama ile duyurdu. Kulüp, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Dünya

Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Çin’de Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi için Çin'e giderek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak ve Putin ile buluşacak.
Ekonomi

Konut Kredisi Faizleri Düşüyor: %2.69!

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile konut kredisi faizleri düşmeye başladı. Kamu bankaları %2.69, özel bankalar ise %3.00 seviyesinin altına iniyor. Yıl sonunda %2.50 olabileceği öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.