Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu Gönderdi

JOSE MOURINHO İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrılırken havalimanında görüntülendi. Dünyaca ünlü Portekizli hoca, imza için geldiğinde binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Ancak ayrılışı sırasında yalnız olması dikkat çekti.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını resmi bir açıklama ile duyurdu. Kulüp, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.