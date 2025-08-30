Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu yolladı

JOSÉ MOURINHO İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör José Mourinho, İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli hoca, havalimanında görüntülenirken, yaptığı konuşmalar ve davranışları merak konusu oldu. İmza için İstanbul’a geldiğinde binlerce taraftarla karşılaşan dünyaca ünlü teknik direktörün yalnızca ayrılışı dikkat çekti.

AYRILIĞIN RESMİ DUYURUSU

Fenerbahçe, teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayırdıklarını dün yaptığı resmi açıklamayla bildirdi. Kulüpten gelen açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten José Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.